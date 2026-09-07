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Tafsir: Taha 20:94
Taha
94
20:94
قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسراييل ولم ترقب قولي ٩٤
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ ۖ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ٩٤
قَالَ
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يَبۡنَؤُمَّ
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لَا
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تَأۡخُذۡ
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بِلِحۡيَتِي
ﲉ
وَلَا
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بِرَأۡسِيٓۖ
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إِنِّي
ﲍ
خَشِيتُ
ﲎ
أَن
ﲏ
تَقُولَ
ﲐ
فَرَّقۡتَ
ﲑ
بَيۡنَ
ﲒ
بَنِيٓ
ﲓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲔ
وَلَمۡ
ﲕ
تَرۡقُبۡ
ﲖ
قَوۡلِي
ﲗ
٩٤
ﲘ
Rispose: «O figlio di mia madre, non prendermi per la barba o per i capelli. Temevo che avresti detto: “Hai creato una divisione tra i Figli di Israele e non hai obbedito alle mie parole”».
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[
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي
] هارون -
صلی الله علیه وسلم
- فهرمووی: ئهی كوڕی دایكم ڕیش و سهرم ڕامهكێشه (وتى: كوڕى دایكم، بۆ ئهوهی زیاتر سهرنجی ڕاكێشێ و سۆزو بهزهیى بجولێنێت، ههرچهنده براى دایك و باوكى بوو) [
إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ
] من لهوه ترسام كه ئهگهر جێیان بێلم ههندێكیان لهگهڵ مندا بێن و ههندێكیان لێره بمێننهوه تۆ بڵێی تهفرهقهو جیاوازی و پارچه پارچهیت خسته ناو بهنی ئیسرائیلهوه [
وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي (٩٤)
] وه بڵێیت تۆ به قسهی منت نهكرد.