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Tafsir: Taha 20:94
Taha
94
20:94
قال يا ابن ام لا تاخذ بلحيتي ولا براسي اني خشيت ان تقول فرقت بين بني اسراييل ولم ترقب قولي ٩٤
قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِى وَلَا بِرَأْسِىٓ ۖ إِنِّى خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِى ٩٤
قَالَ
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يَبۡنَؤُمَّ
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لَا
ﲇ
تَأۡخُذۡ
ﲈ
بِلِحۡيَتِي
ﲉ
وَلَا
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بِرَأۡسِيٓۖ
ﲋﲌ
إِنِّي
ﲍ
خَشِيتُ
ﲎ
أَن
ﲏ
تَقُولَ
ﲐ
فَرَّقۡتَ
ﲑ
بَيۡنَ
ﲒ
بَنِيٓ
ﲓ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲔ
وَلَمۡ
ﲕ
تَرۡقُبۡ
ﲖ
قَوۡلِي
ﲗ
٩٤
ﲘ
Rispose: «O figlio di mia madre, non prendermi per la barba o per i capelli. Temevo che avresti detto: “Hai creato una divisione tra i Figli di Israele e non hai obbedito alle mie parole”».
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Tafsir Muyassar
ثم أخذ موسى بلحية هارون ورأسه يجرُّه إليه،
فقال له هارون:
يا ابن أمي لا تمسك بلحيتي ولا بشعر رأسي، إني خفتُ - إن تركتهم ولحقت بك -
أن تقول:
فرَّقت بين بني إسرائيل، ولم تحفظ وصيتي بحسن رعايتهم.