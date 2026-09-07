Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Taha 20:92
Taha
92
20:92
قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ٩٢
قَالَ يَـٰهَـٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا۟ ٩٢
قَالَ
ﱷ
يَٰهَٰرُونُ
ﱸ
مَا
ﱹ
مَنَعَكَ
ﱺ
إِذۡ
ﱻ
رَأَيۡتَهُمۡ
ﱼ
ضَلُّوٓاْ
ﱽ
٩٢
ﱾ
Disse [Mosè]: «O Aronne, cosa ti ha impedito
1
, quando li hai visti sviarsi?
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.