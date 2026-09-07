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Tafsir: Taha 20:92
Taha
92
20:92
قال يا هارون ما منعك اذ رايتهم ضلوا ٩٢
قَالَ يَـٰهَـٰرُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوٓا۟ ٩٢
قَالَ
ﱷ
يَٰهَٰرُونُ
ﱸ
مَا
ﱹ
مَنَعَكَ
ﱺ
إِذۡ
ﱻ
رَأَيۡتَهُمۡ
ﱼ
ضَلُّوٓاْ
ﱽ
٩٢
ﱾ
Disse [Mosè]: «O Aronne, cosa ti ha impedito
1
, quando li hai visti sviarsi?
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
মূসা বললেন, ‘হে হারুন! আপনি যখন দেখলেন তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে তখন কিসে আপনাকে বাধা দিল---