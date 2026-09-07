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Tafsir: Taha 20:91
Taha
91
20:91
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى ٩١
قَالُوا۟ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَـٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ٩١
قَالُواْ
ﱭ
لَن
ﱮ
نَّبۡرَحَ
ﱯ
عَلَيۡهِ
ﱰ
عَٰكِفِينَ
ﱱ
حَتَّىٰ
ﱲ
يَرۡجِعَ
ﱳ
إِلَيۡنَا
ﱴ
مُوسَىٰ
ﱵ
٩١
ﱶ
Risposero: «Non cesseremo di adorarlo finché Mosè non sarà di ritorno».
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى (٩١)
] وتیان: نهخێر ئێمه بهردهوام لهلای ئهمێنینهوه تا ئهو كاتهی كه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- ئهگهڕێتهوه بزانین ئایا موسا -
صلی الله علیه وسلم
- ڕازیه بهمه یاخود نا ئهوكاته وازی لێ دێنین.