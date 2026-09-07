Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Taha 20:91
Taha
91
20:91
قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى ٩١
قَالُوا۟ لَن نَّبْرَحَ عَلَيْهِ عَـٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ٩١
قَالُواْ
ﱭ
لَن
ﱮ
نَّبۡرَحَ
ﱯ
عَلَيۡهِ
ﱰ
عَٰكِفِينَ
ﱱ
حَتَّىٰ
ﱲ
يَرۡجِعَ
ﱳ
إِلَيۡنَا
ﱴ
مُوسَىٰ
ﱵ
٩١
ﱶ
Risposero: «Non cesseremo di adorarlo finché Mosè non sarà di ritorno».
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Abu Bakr Zakaria
তারা বলেছিল, ‘আমাদের কাছে মূসা ফিরে না আসা পর্যন্ত আমরা কিছুতেই এর পূজা হতে বিরত হব না।