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Tafsir: Taha 20:90
Taha
90
20:90
ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فتنتم به وان ربكم الرحمان فاتبعوني واطيعوا امري ٩٠
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَـٰرُونُ مِن قَبْلُ يَـٰقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِۦ ۖ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَـٰنُ فَٱتَّبِعُونِى وَأَطِيعُوٓا۟ أَمْرِى ٩٠
وَلَقَدۡ
ﱛ
قَالَ
ﱜ
لَهُمۡ
ﱝ
هَٰرُونُ
ﱞ
مِن
ﱟ
قَبۡلُ
ﱠ
يَٰقَوۡمِ
ﱡ
إِنَّمَا
ﱢ
فُتِنتُم
ﱣ
بِهِۦۖ
ﱤﱥ
وَإِنَّ
ﱦ
رَبَّكُمُ
ﱧ
ٱلرَّحۡمَٰنُ
ﱨ
فَٱتَّبِعُونِي
ﱩ
وَأَطِيعُوٓاْ
ﱪ
أَمۡرِي
ﱫ
٩٠
ﱬ
Già Aronne li aveva avvertiti: «O popol mio, siete caduti nella tentazione! il Compassionevole è veramente il vostro Signore. Seguitemi allora e obbedite ai miei ordini»
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[
وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ
] وه پێش ئهوهی كه موسا -
صلی الله علیه وسلم
- بگهڕێتهوه هارونیش -
صلی الله علیه وسلم
- پێی وتن ئهی قهومهكهی خۆم ئهمه تاقیكردنهوهیهكهو كهوتوونهته ناو تاقیكردنهوهو گومڕابوونهو له ڕێی ڕاست لاتان داوه [
وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ
] وه ئهم گوێلكه خوای ئێوه نیهو بهدڵنیایى پهروهردگاری ئێوه الله یه رهحمانه [
فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي (٩٠)
] ئێوه شوێن من بكهون وه گوێڕایهڵی فهرمانی من بكهن و عیبادهتی خوا بكهن نهك عیبادهتی ئهو گوێلكه.