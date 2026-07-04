Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
88
20:88
فاخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هاذا الاهكم والاه موسى فنسي ٨٨
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًۭا جَسَدًۭا لَّهُۥ خُوَارٌۭ فَقَالُوا۟ هَـٰذَآ إِلَـٰهُكُمْ وَإِلَـٰهُ مُوسَىٰ فَنَسِىَ ٨٨
فَأَخۡرَجَ
لَهُمۡ
عِجۡلٗا
جَسَدٗا
لَّهُۥ
خُوَارٞ
فَقَالُواْ
هَٰذَآ
إِلَٰهُكُمۡ
وَإِلَٰهُ
مُوسَىٰ
فَنَسِيَ
٨٨
e ne ha tratto un vitello dal corpo mugghiante». E [tutti] dissero: «È il vostro dio, il dio di Mosè. [Mosè] ha dimenticato [di informarvene]!».
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{سامیری گوێلكێكیان بۆ دروست دەكات} [
فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ
] (سامیری) گوێلكێكی بۆ دروست كردن لهو ئاڵتوونه كه ناوی بۆش كردبوو كه ههواو بایهكه لێی ئهدا دهنگی لێ دهرئهچوو وهكو دهنگی گوێلك چۆنه بهو شێوازه ئهیبۆڕاند [
فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَى فَنَسِيَ (٨٨)
] (سامیری) و ئهوانهی لهگهڵیدا بوون وتیان: ئهمه خوای ئێوهو خوای موسایشه بهڵام موسا گومڕا بووه، یان نهیزانیوه كه ئهمه خوای ئێوهیه، یان له بیرى كرد به ئێوه بڵێت ئهمه خواى ئێوهیه، ئهوانیش زۆر خۆشیان ویست و دهستیان كرد بهپهرستنى.