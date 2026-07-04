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Taha
82
20:82
واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى ٨٢
وَإِنِّى لَغَفَّارٌۭ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَـٰلِحًۭا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ ٨٢
وَإِنِّي
لَغَفَّارٞ
لِّمَن
تَابَ
وَءَامَنَ
وَعَمِلَ
صَٰلِحٗا
ثُمَّ
ٱهۡتَدَىٰ
٨٢
In verità Io sono Colui Che assolve chi si pente, crede, compie il bene e poi segue la retta via
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العربية
Tafseer Jalalayn
﴿وَإِنِّی لَغَفَّارࣱ لِّمَن تَابَ﴾ مِنْ الشِّرْك ﴿وَءَامَنَ﴾ وَحَّدَ اللَّه ﴿وَعَمِلَ صَـٰلِحࣰا﴾ يَصْدُق بِالْفَرْضِ وَالنَّفْل ﴿ثُمَّ ٱهۡتَدَىٰ ٨٢﴾ بِاسْتِمْرَارِهِ عَلَى مَا ذُكِرَ إلَى موته