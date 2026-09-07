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Tafsir: Taha 20:71
Taha
71
20:71
قال امنتم له قبل ان اذن لكم انه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ولاصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن اينا اشد عذابا وابقى ٧١
قَالَ ءَامَنتُمْ لَهُۥ قَبْلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُۥ لَكَبِيرُكُمُ ٱلَّذِى عَلَّمَكُمُ ٱلسِّحْرَ ۖ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَـٰفٍۢ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِى جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًۭا وَأَبْقَىٰ ٧١
قَالَ
ﲄ
ءَامَنتُمۡ
ﲅ
لَهُۥ
ﲆ
قَبۡلَ
ﲇ
أَنۡ
ﲈ
ءَاذَنَ
ﲉ
لَكُمۡۖ
ﲊﲋ
إِنَّهُۥ
ﲌ
لَكَبِيرُكُمُ
ﲍ
ٱلَّذِي
ﲎ
عَلَّمَكُمُ
ﲏ
ٱلسِّحۡرَۖ
ﲐﲑ
فَلَأُقَطِّعَنَّ
ﲒ
أَيۡدِيَكُمۡ
ﲓ
وَأَرۡجُلَكُم
ﲔ
مِّنۡ
ﲕ
خِلَٰفٖ
ﲖ
وَلَأُصَلِّبَنَّكُمۡ
ﲗ
فِي
ﲘ
جُذُوعِ
ﲙ
ٱلنَّخۡلِ
ﲚ
وَلَتَعۡلَمُنَّ
ﲛ
أَيُّنَآ
ﲜ
أَشَدُّ
ﲝ
عَذَابٗا
ﲞ
وَأَبۡقَىٰ
ﲟ
٧١
ﲠ
Disse [Faraone]: «Crederete in lui prima che io ve lo permetta? E certo lui il vostro maestro che vi ha insegnato la magia. Vi farò tagliare mani e piedi alternati
1
e vi farò crocifiggere a tronchi di palma e capirete chi di noi è più duro e pertinace nel castigo»
2
.
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Qiraat
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Aa
العربية
Al-Qurtubi
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنكار منه عليهم ؛ أي تعديتم وفعلتم ما لم آمركم به . إنه لكبيركم الذي علمكم السحر أي رئيسكم في التعليم ، وإنما غلبكم لأنه أحذق به منكم . وإنما أراد فرعون بقوله هذا ليشبه على الناس حتى لا يتبعوهم فيؤمنوا كإيمانهم ، وإلا فقد علم فرعون أنهم لم يتعلموا من موسى ، بل قد علموا السحر قبل قدوم موسى وولادته . فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل . قال سويد بن أبي كاهل :هم صلبوا العبدي في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعافقطع وصلب حتى ماتوا رحمهم الله تعالى . وقرأ ابن محيصن هنا وفي الأعراف فلأقطعن ولأصلبنكم بفتح الألف والتخفيف من قطع وصلب . ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى يعني أنا أم رب موسى .