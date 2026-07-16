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Taha
68
20:68
قلنا لا تخف انك انت الاعلى ٦٨
قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ٦٨
قُلۡنَا
لَا
تَخَفۡ
إِنَّكَ
أَنتَ
ٱلۡأَعۡلَىٰ
٦٨
Gli dicemmo: «Non aver paura. Avrai il sopravvento
1
.
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Tafsir Abu Bakr Zakaria
আমরা বললাম, ‘ভয় করবেন না, আপনিই উপরে থাকবেন।