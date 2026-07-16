Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
66
20:66
قال بل القوا فاذا حبالهم وعصيهم يخيل اليه من سحرهم انها تسعى ٦٦
قَالَ بَلْ أَلْقُوا۟ ۖ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ٦٦
قَالَ
بَلۡ
أَلۡقُواْۖ
فَإِذَا
حِبَالُهُمۡ
وَعِصِيُّهُمۡ
يُخَيَّلُ
إِلَيۡهِ
مِن
سِحۡرِهِمۡ
أَنَّهَا
تَسۡعَىٰ
٦٦
Disse: «Gettate pure!». Ed ecco che gli parve che le loro corde e i loro bastoni si mettessero a correre per effetto di magia.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{جادووگەران حەبلو گۆچان دەكەن بە مار} [
قَالَ بَلْ أَلْقُوا
] موساش -
صلی الله علیه وسلم
- وهكو بێ بایهخیهك فهرمووى: بهڵكو ئێوه دهست پێ بكهن و چیتان له دهست دێت بیكهن [
فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ
] كاتێك كه ئهو حهبل و گۆچانانهی كه پێیان بوو ههڵیاندا [
يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى (٦٦)
] سیحریان له چاوی خهڵكهكه كردو خهڵكى وایانزانی كه ئهمه ههمووی بووه به مارو ههژدیهاو بهخێرایی ئهڕوات.