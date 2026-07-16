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Taha
62
20:62
فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى ٦٢
فَتَنَـٰزَعُوٓا۟ أَمْرَهُم بَيْنَهُمْ وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجْوَىٰ ٦٢
فَتَنَٰزَعُوٓاْ
أَمۡرَهُم
بَيۡنَهُمۡ
وَأَسَرُّواْ
ٱلنَّجۡوَىٰ
٦٢
Discussero in proposito [i maghi], in segreti conciliaboli.
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Tafseer Jalalayn
﴿فَتَنَـٰزَعُوۤا۟ أَمۡرَهُم بَیۡنَهُمۡ﴾ فِي مُوسَى وَأَخِيهِ ﴿وَأَسَرُّوا۟ ٱلنَّجۡوَىٰ ٦٢﴾ أَيْ الْكَلَام بَيْنهمْ فِيهِمَا