Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Taha
55
20:55
۞ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى ٥٥
۞ مِنْهَا خَلَقْنَـٰكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ٥٥
۞ مِنۡهَا
خَلَقۡنَٰكُمۡ
وَفِيهَا
نُعِيدُكُمۡ
وَمِنۡهَا
نُخۡرِجُكُمۡ
تَارَةً
أُخۡرَىٰ
٥٥
Da essa vi abbiamo creati, in essa vi faremo ritornare e da essa vi trarremo un’altra volta.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Al-Sa'di
После упоминания о великодушии земли, которая по воле Аллаха в ответ на ниспосылаемый с небес дождь взращивает самые различные растения, Всевышний Господь поведал о том, что Он сотворил из нее людей. Когда люди умирают, они возвращаются в эту землю для того, чтобы воскреснуть из нее. Аллах сотворил человека из небытия, и людям это прекрасно известно. Когда же наступит День воскресения, Он изведет людей из земли в очередной раз для того, чтобы каждый человек получил воздаяние за совершенные им деяния. Из всего сказанного следует, что оживление безжизненной земли и сотворение человека из земли являются двумя ясными логическими доводами в пользу правдивости воскрешения.