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Taha
53
20:53
الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى ٥٣
ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًۭا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًۭا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۭ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًۭا مِّن نَّبَاتٍۢ شَتَّىٰ ٥٣
ٱلَّذِي
جَعَلَ
لَكُمُ
ٱلۡأَرۡضَ
مَهۡدٗا
وَسَلَكَ
لَكُمۡ
فِيهَا
سُبُلٗا
وَأَنزَلَ
مِنَ
ٱلسَّمَآءِ
مَآءٗ
فَأَخۡرَجۡنَا
بِهِۦٓ
أَزۡوَٰجٗا
مِّن
نَّبَاتٖ
شَتَّىٰ
٥٣
È Lui Che vi ha dato la terra come culla e vi ha tracciato sentieri e dal cielo fa scendere l’acqua, per mezzo della quale facciamo germinare diverse specie di piante a coppie
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Rebar Kurdish Tafsir
[
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا
] ئهو خوایهی كه زهوی وهكو بێشكه بۆ ڕاخستوون كه به ئاسانی لهسهری بژین و جێگیر بن [
وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا
] وه جۆرهها ڕێگاشی تیادا داناوه بۆ ئاسانكاری ئێوه [
وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
] وه له ئاسمانیشهوه بارانی بۆ دابهزاندوون [
فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى (٥٣)
] وه خوای گهوره بههۆی ئهو بارانهوه له ههموو ڕووهكێك جووتێكی جوانی لێك جیاوازى بۆ دهركردوون.