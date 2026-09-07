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Tafsir: Taha 20:50
Taha
50
20:50
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ٥٠
قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠
قَالَ
ﳝ
رَبُّنَا
ﳞ
ٱلَّذِيٓ
ﳟ
أَعۡطَىٰ
ﳠ
كُلَّ
ﳡ
شَيۡءٍ
ﳢ
خَلۡقَهُۥ
ﳣ
ثُمَّ
ﳤ
هَدَىٰ
ﳥ
٥٠
ﳦ
Rispose: «Il nostro Signore è Colui Che ha dato ad ogni cosa la sua propria natura e poi l’ha guidata sulla retta via».
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Tafsir Fathul Majid
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