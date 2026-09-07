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Tafsir: Taha 20:50
Taha
50
20:50
قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ٥٠
قَالَ رَبُّنَا ٱلَّذِىٓ أَعْطَىٰ كُلَّ شَىْءٍ خَلْقَهُۥ ثُمَّ هَدَىٰ ٥٠
قَالَ
ﳝ
رَبُّنَا
ﳞ
ٱلَّذِيٓ
ﳟ
أَعۡطَىٰ
ﳠ
كُلَّ
ﳡ
شَيۡءٍ
ﳢ
خَلۡقَهُۥ
ﳣ
ثُمَّ
ﳤ
هَدَىٰ
ﳥ
٥٠
ﳦ
Rispose: «Il nostro Signore è Colui Che ha dato ad ogni cosa la sua propria natura e poi l’ha guidata sulla retta via».
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Mūsā akamwambia, «Mola wetu ni Yule Ambaye Alikipa kila kitu umbile linalokifaa kulingana na uzuri wa utengezaji Wake kisha akamuongoza kila kiumbe uongofu kamili wa kunufaika kwa kile alichomuumbia Mwenyezi Mungu.»