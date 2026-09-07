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Tafsir: Taha 20:48
Taha
48
20:48
انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى ٤٨
إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ٤٨
إِنَّا
ﳍ
قَدۡ
ﳎ
أُوحِيَ
ﳏ
إِلَيۡنَآ
ﳐ
أَنَّ
ﳑ
ٱلۡعَذَابَ
ﳒ
عَلَىٰ
ﳓ
مَن
ﳔ
كَذَّبَ
ﳕ
وَتَوَلَّىٰ
ﳖ
٤٨
ﳗ
In verità ci è stato rivelato che il castigo sarà per chi nega e volge le spalle!”»
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Rebar Kurdish Tafsir
[
إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى (٤٨)
] به دڵنیایى ئێمه وهحیمان بۆ هاتووه لهلایهن خوای گهورهوه كه سزای خوای گهوره لهسهر كهسێكه كه ئایهتهكانی خوای گهورهو بهڵگهكانی خوا بهدرۆ بزانێ وه پشت ههڵبكات له ئیمان هێنان و وهری نهگرێت.