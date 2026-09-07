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Tafsir: Taha 20:48
Taha
48
20:48
انا قد اوحي الينا ان العذاب على من كذب وتولى ٤٨
إِنَّا قَدْ أُوحِىَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ٤٨
إِنَّا
ﳍ
قَدۡ
ﳎ
أُوحِيَ
ﳏ
إِلَيۡنَآ
ﳐ
أَنَّ
ﳑ
ٱلۡعَذَابَ
ﳒ
عَلَىٰ
ﳓ
مَن
ﳔ
كَذَّبَ
ﳕ
وَتَوَلَّىٰ
ﳖ
٤٨
ﳗ
In verità ci è stato rivelato che il castigo sarà per chi nega e volge le spalle!”»
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Tafsir Muyassar
Stai leggendo un tafsir per il gruppo di versi 20:47 a 20:48
قال الله لموسى وهارون:
لا تخافا من فرعون؛ فإنني معكما أسمع كلامكما وأرى أفعالكما،
فاذهبا إليه وقولا له:
إننا رسولان إليك من ربك أن أطلق بني إسرائيل، ولا تكلِّفهم ما لا يطيقون من الأعمال، قد أتيناك بدلالة معجزة من ربك تدل على صدقنا في دعوتنا، والسلامة من عذاب الله تعالى لمن اتبع هداه. إن ربك قد أوحى إلينا أن عذابه على مَن كذَّب وأعرض عن دعوته وشريعته.