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Tafsir: Taha 20:47
Taha
47
20:47
فاتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا بني اسراييل ولا تعذبهم قد جيناك باية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ٤٧
فَأْتِيَاهُ فَقُولَآ إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ ۖ قَدْ جِئْنَـٰكَ بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّكَ ۖ وَٱلسَّلَـٰمُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰٓ ٤٧
فَأۡتِيَاهُ
ﲵ
فَقُولَآ
ﲶ
إِنَّا
ﲷ
رَسُولَا
ﲸ
رَبِّكَ
ﲹ
فَأَرۡسِلۡ
ﲺ
مَعَنَا
ﲻ
بَنِيٓ
ﲼ
إِسۡرَٰٓءِيلَ
ﲽ
وَلَا
ﲾ
تُعَذِّبۡهُمۡۖ
ﲿﳀ
قَدۡ
ﳁ
جِئۡنَٰكَ
ﳂ
بِـَٔايَةٖ
ﳃ
مِّن
ﳄ
رَّبِّكَۖ
ﳅﳆ
وَٱلسَّلَٰمُ
ﳇ
عَلَىٰ
ﳈ
مَنِ
ﳉ
ٱتَّبَعَ
ﳊ
ٱلۡهُدَىٰٓ
ﳋ
٤٧
ﳌ
Andate pure da lui e ditegli: “In verità siamo due messaggeri del tuo Signore. Lascia partire con noi i Figli di Israele e non tormentarli più. Siamo venuti da te con un segno da parte del tuo Signore. Pace su chi segue la retta via.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Basi endeni kwake na mumwambie, ‘Sisi ni wajumbe wawili kutoka kwa Mola wako kwamba uwaache Wana wa Isrāīl na usiwakalifishe matendo wasiyoyaweza. Kwa hakika tumekujilia na ushahidi wa kimiujiza kutoka kwa Mola wako wenye kuonesha ukweli wetu katika ulinganizi wetu. Na kusalimika na adhabu ya Mwenyezi Mungu, Aliyetukuka, ni kwa mwenye kuufuata uongofu Wake.