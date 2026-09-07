Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Taha 20:133
Taha
133
20:133
وقالوا لولا ياتينا باية من ربه اولم تاتهم بينة ما في الصحف الاولى ١٣٣
وَقَالُوا۟ لَوْلَا يَأْتِينَا بِـَٔايَةٍۢ مِّن رَّبِّهِۦٓ ۚ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَا فِى ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ١٣٣
وَقَالُواْ
ﲰ
لَوۡلَا
ﲱ
يَأۡتِينَا
ﲲ
بِـَٔايَةٖ
ﲳ
مِّن
ﲴ
رَّبِّهِۦٓۚ
ﲵﲶ
أَوَلَمۡ
ﲷ
تَأۡتِهِم
ﲸ
بَيِّنَةُ
ﲹ
مَا
ﲺ
فِي
ﲻ
ٱلصُّحُفِ
ﲼ
ٱلۡأُولَىٰ
ﲽ
١٣٣
ﲾ
Dicono: «Perché mai non ci porta un segno da parte del suo Signore?». Non è forse giunta a loro la Prova
1
che era [annunciata] nelle antiche scritture?
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.