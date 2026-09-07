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Tafsir: Taha 20:131
Taha
131
20:131
ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى ١٣١
وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِۦٓ أَزْوَٰجًۭا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌۭ وَأَبْقَىٰ ١٣١
وَلَا
ﲌ
تَمُدَّنَّ
ﲍ
عَيۡنَيۡكَ
ﲎ
إِلَىٰ
ﲏ
مَا
ﲐ
مَتَّعۡنَا
ﲑ
بِهِۦٓ
ﲒ
أَزۡوَٰجٗا
ﲓ
مِّنۡهُمۡ
ﲔ
زَهۡرَةَ
ﲕ
ٱلۡحَيَوٰةِ
ﲖ
ٱلدُّنۡيَا
ﲗ
لِنَفۡتِنَهُمۡ
ﲘ
فِيهِۚ
ﲙﲚ
وَرِزۡقُ
ﲛ
رَبِّكَ
ﲜ
خَيۡرٞ
ﲝ
وَأَبۡقَىٰ
ﲞ
١٣١
ﲟ
Non volgere lo sguardo ai beni effimeri che abbiamo concesso ad alcuni di loro
1
per metterli alla prova. Il compenso del tuo Signore è certamente migliore e più duraturo!
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Tafseer Jalalayn
﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَیۡنَیۡكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعۡنَا بِهِۦۤ أَزۡوَ ٰجࣰا﴾ أَصْنَافًا ﴿مِّنۡهُمۡ زَهۡرَةَ ٱلۡحَیَوٰةِ ٱلدُّنۡیَا﴾ زِينَتهَا وَبَهْجَتهَا ﴿لِنَفۡتِنَهُمۡ فِیهِۚ﴾ بِأَنْ يَطْغَوْا ﴿وَرِزۡقُ رَبِّكَ﴾ فِي الْجَنَّة ﴿خَیۡرࣱ﴾ مِمَّا أُوتُوهُ فِي الدُّنْيَا ﴿وَأَبۡقَىٰ ١٣١﴾ أدوم