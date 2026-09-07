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Tafsir: Taha 20:130
Taha
130
20:130
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن اناء الليل فسبح واطراف النهار لعلك ترضى ١٣٠
فَٱصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا ۖ وَمِنْ ءَانَآئِ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ١٣٠
فَٱصۡبِرۡ
ﱶ
عَلَىٰ
ﱷ
مَا
ﱸ
يَقُولُونَ
ﱹ
وَسَبِّحۡ
ﱺ
بِحَمۡدِ
ﱻ
رَبِّكَ
ﱼ
قَبۡلَ
ﱽ
طُلُوعِ
ﱾ
ٱلشَّمۡسِ
ﱿ
وَقَبۡلَ
ﲀ
غُرُوبِهَاۖ
ﲁﲂ
وَمِنۡ
ﲃ
ءَانَآيِٕ
ﲄ
ٱلَّيۡلِ
ﲅ
فَسَبِّحۡ
ﲆ
وَأَطۡرَافَ
ﲇ
ٱلنَّهَارِ
ﲈ
لَعَلَّكَ
ﲉ
تَرۡضَىٰ
ﲊ
١٣٠
ﲋ
Sopporta dunque con pazienza quello che dicono, glorifica e loda il tuo Signore prima del levarsi del sole e prima che tramonti. GlorificaLo durante la notte e agli estremi del giorno
1
, così che tu possa essere soddisfatto
2
.
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Al-Sa'di
Всевышний повелел Своему посланнику, да благословит его Аллах и приветствует, терпеливо сносить причиняемые многобожниками обиды и искать поддержки у Аллаха благодаря восхвалению Его в самые прекрасные часы: перед восходом и закатом солнца, в начале и конце дня, а также среди ночи. О Мухаммад! Возможно, если ты станешь поступать так, то останешься доволен тем вознаграждением, которое достанется тебе при жизни на земле и после смерти. Благодаря поклонению Господу ты обретешь покой и получишь большое удовольствие, и это поможет тебе забыть об оскорблениях соплеменников и всегда проявлять должное терпение.