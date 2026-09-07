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Tafsir: Taha 20:129
Taha
129
20:129
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى ١٢٩
وَلَوْلَا كَلِمَةٌۭ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًۭا وَأَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ١٢٩
وَلَوۡلَا
ﱬ
كَلِمَةٞ
ﱭ
سَبَقَتۡ
ﱮ
مِن
ﱯ
رَّبِّكَ
ﱰ
لَكَانَ
ﱱ
لِزَامٗا
ﱲ
وَأَجَلٞ
ﱳ
مُّسَمّٗى
ﱴ
١٢٩
ﱵ
Se non fosse stato per una precedente parola del tuo Signore e per un termine già stabilito, già [tutto questo] sarebbe avvenuto
1
.
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[
وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ
] وه ئهگهر ئهو بهڵێنه نهبوایه له خوای گهورهوه كه پێشتر داویهتی كه سزایان دوا بخات بۆ ڕۆژی قیامهت، یان سزایان نهدات تا بهڵگه جێگیر نهكات بهسهریاندا [
لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى (١٢٩)
] ئهو كاته خوای گهوره سزای ئهدان و سزاكهی دوا نهئهكهوت بۆ كاتی دیاریكراو كه ڕۆژی قیامهته.