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Tafsir: Taha 20:129
Taha
129
20:129
ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما واجل مسمى ١٢٩
وَلَوْلَا كَلِمَةٌۭ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًۭا وَأَجَلٌۭ مُّسَمًّۭى ١٢٩
وَلَوۡلَا
ﱬ
كَلِمَةٞ
ﱭ
سَبَقَتۡ
ﱮ
مِن
ﱯ
رَّبِّكَ
ﱰ
لَكَانَ
ﱱ
لِزَامٗا
ﱲ
وَأَجَلٞ
ﱳ
مُّسَمّٗى
ﱴ
١٢٩
ﱵ
Se non fosse stato per una precedente parola del tuo Signore e per un termine già stabilito, già [tutto questo] sarebbe avvenuto
1
.
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Tafseer Jalalayn
﴿وَلَوۡلَا كَلِمَةࣱ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ﴾ بِتَأْخِيرِ الْعَذَاب عَنْهُمْ إلَى الْآخِرَة ﴿لَكَانَ﴾ الْإِهْلَاك ﴿لِزَامࣰا﴾ لَازِمًا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ﴿وَأَجَلࣱ مُّسَمࣰّى ١٢٩﴾ مَضْرُوب لَهُمْ مَعْطُوف عَلَى الضَّمِير الْمُسْتَتِر فِي كَانَ وَقَامَ الْفَصْل بِخَبَرِهَا مَكَان التَّأْكِيد