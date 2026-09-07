Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Taha 20:128
Taha
128
20:128
افلم يهد لهم كم اهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذالك لايات لاولي النهى ١٢٨
أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِى مَسَـٰكِنِهِمْ ۗ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَـَٔايَـٰتٍۢ لِّأُو۟لِى ٱلنُّهَىٰ ١٢٨
أَفَلَمۡ
ﱙ
يَهۡدِ
ﱚ
لَهُمۡ
ﱛ
كَمۡ
ﱜ
أَهۡلَكۡنَا
ﱝ
قَبۡلَهُم
ﱞ
مِّنَ
ﱟ
ٱلۡقُرُونِ
ﱠ
يَمۡشُونَ
ﱡ
فِي
ﱢ
مَسَٰكِنِهِمۡۚ
ﱣﱤ
إِنَّ
ﱥ
فِي
ﱦ
ذَٰلِكَ
ﱧ
لَأٓيَٰتٖ
ﱨ
لِّأُوْلِي
ﱩ
ٱلنُّهَىٰ
ﱪ
١٢٨
ﱫ
Non è servito loro da lezione che facemmo perire le generazioni nelle cui dimore, oggi, si aggirano
1
? In verità in ciò vi sono certo segni per coloro che hanno intelletto.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.