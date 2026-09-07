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Tafsir: Taha 20:126
Taha
126
20:126
قال كذالك اتتك اياتنا فنسيتها وكذالك اليوم تنسى ١٢٦
قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ ءَايَـٰتُنَا فَنَسِيتَهَا ۖ وَكَذَٰلِكَ ٱلْيَوْمَ تُنسَىٰ ١٢٦
قَالَ
ﱁ
كَذَٰلِكَ
ﱂ
أَتَتۡكَ
ﱃ
ءَايَٰتُنَا
ﱄ
فَنَسِيتَهَاۖ
ﱅﱆ
وَكَذَٰلِكَ
ﱇ
ٱلۡيَوۡمَ
ﱈ
تُنسَىٰ
ﱉ
١٢٦
ﱊ
[Allah] Risponderà: «Ecco, ti giunsero i Nostri segni e li dimenticasti; alla stessa maniera oggi sei dimenticato».
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[
قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: بهم شێوازه ئایهتهكانی ئێمهت پێگهیشت تۆ پشتت تێ كردو پشتگوێت خست و وازت لێ هێناو تهماشات نهكرد [
وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى (١٢٦)
] ئێستاش ئاوا به كوێری بهجێ ئههێڵدرێی لهناو ئاگری دۆزهخداو وهكو لهبیركراو مامهڵهت لهگهڵدا دهكرێت.