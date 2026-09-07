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Tafsir: Taha 20:125
Taha
125
20:125
قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ١٢٥
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًۭا ١٢٥
قَالَ
ﳏ
رَبِّ
ﳐ
لِمَ
ﳑ
حَشَرۡتَنِيٓ
ﳒ
أَعۡمَىٰ
ﳓ
وَقَدۡ
ﳔ
كُنتُ
ﳕ
بَصِيرٗا
ﳖ
١٢٥
ﳗ
Dirà: «Signore! Perché mi hai resuscitato cieco quando prima ero vedente?».
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Tafsir Ahsanul Bayaan
সে বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! কেন আমাকে অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলে? অথচ আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম!’