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Tafsir: Taha 20:125
Taha
125
20:125
قال رب لم حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا ١٢٥
قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِىٓ أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًۭا ١٢٥
قَالَ
ﳏ
رَبِّ
ﳐ
لِمَ
ﳑ
حَشَرۡتَنِيٓ
ﳒ
أَعۡمَىٰ
ﳓ
وَقَدۡ
ﳔ
كُنتُ
ﳕ
بَصِيرٗا
ﳖ
١٢٥
ﳗ
Dirà: «Signore! Perché mi hai resuscitato cieco quando prima ero vedente?».
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العربية
Tafseer Al-Baghawi
( قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا )
بالعين أو بصيرا بالحجة .