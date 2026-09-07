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Tafsir: Taha 20:123
Taha
123
20:123
قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ١٢٣
قَالَ ٱهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًۢا ۖ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۭ ۖ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّى هُدًۭى فَمَنِ ٱتَّبَعَ هُدَاىَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ ١٢٣
قَالَ
ﲭ
ٱهۡبِطَا
ﲮ
مِنۡهَا
ﲯ
جَمِيعَۢاۖ
ﲰﲱ
بَعۡضُكُمۡ
ﲲ
لِبَعۡضٍ
ﲳ
عَدُوّٞۖ
ﲴﲵ
فَإِمَّا
ﲶ
يَأۡتِيَنَّكُم
ﲷ
مِّنِّي
ﲸ
هُدٗى
ﲹ
فَمَنِ
ﲺ
ٱتَّبَعَ
ﲻ
هُدَايَ
ﲼ
فَلَا
ﲽ
يَضِلُّ
ﲾ
وَلَا
ﲿ
يَشۡقَىٰ
ﳀ
١٢٣
ﳁ
e disse: «Scendete insieme! Sarete nemici gli uni degli altri. Quando poi vi giungerà una guida da parte Mia… chi allora la seguirà non si svierà e non sarà infelice»
1
.
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Al-Qurtubi
قوله تعالى : قال اهبطا منها جميعا خطاب آدم وإبليس . منها أي من الجنة . وقد قال لإبليس : اخرج منها مذءوما مدحورا فلعله أخرج من الجنة إلى موضع من السماء ، ثم أهبط إلى الأرض . بعضكم لبعض عدو تقدم في ( البقرة ) أي أنت عدو للحية ولإبليس وهما عدوان لك . وهذا يدل على أن قوله : اهبطا ليس خطابا لآدم وحواء ؛ لأنهما ما كانا متعاديين ؛ وتضمن هبوط آدم هبوط حواء . فإما يأتينكم مني هدى أي رشدا وقولا حقا . وقد تقدم في ( البقرة ) . فمن اتبع هداي يعني الرسل والكتب . فلا يضل ولا يشقى قال ابن عباس : ضمن الله تعالى لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا ، ولا يشقى في الآخرة ، وتلا الآية . من قرأ القرآن واتبع ما فيه هداه الله من الضلالة ، ووقاه يوم القيامة سوء الحساب ، ثم تلا الآية .