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Tafsir: Taha 20:122
Taha
122
20:122
ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ١٢٢
ثُمَّ ٱجْتَبَـٰهُ رَبُّهُۥ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٢٢
ثُمَّ
ﲦ
ٱجۡتَبَٰهُ
ﲧ
رَبُّهُۥ
ﲨ
فَتَابَ
ﲩ
عَلَيۡهِ
ﲪ
وَهَدَىٰ
ﲫ
١٢٢
ﲬ
Lo scelse
1
poi il suo Signore, accolse il suo pentimento e lo guidò
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.