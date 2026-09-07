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Tafsir: Taha 20:121
Taha
121
20:121
فاكلا منها فبدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى ادم ربه فغوى ١٢١
فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ ١٢١
فَأَكَلَا
ﲕ
مِنۡهَا
ﲖ
فَبَدَتۡ
ﲗ
لَهُمَا
ﲘ
سَوۡءَٰتُهُمَا
ﲙ
وَطَفِقَا
ﲚ
يَخۡصِفَانِ
ﲛ
عَلَيۡهِمَا
ﲜ
مِن
ﲝ
وَرَقِ
ﲞ
ٱلۡجَنَّةِۚ
ﲟﲠ
وَعَصَىٰٓ
ﲡ
ءَادَمُ
ﲢ
رَبَّهُۥ
ﲣ
فَغَوَىٰ
ﲤ
١٢١
ﲥ
Ne mangiarono entrambi
1
e presero coscienza della loro nudità. Iniziarono a coprirsi intrecciando foglie del giardino. Adamo disobbedì al suo Signore e si traviò.
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