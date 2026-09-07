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Tafsir: Taha 20:120
Taha
120
20:120
فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل ادلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ١٢٠
فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطَـٰنُ قَالَ يَـٰٓـَٔادَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكٍۢ لَّا يَبْلَىٰ ١٢٠
فَوَسۡوَسَ
ﲇ
إِلَيۡهِ
ﲈ
ٱلشَّيۡطَٰنُ
ﲉ
قَالَ
ﲊ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﲋ
هَلۡ
ﲌ
أَدُلُّكَ
ﲍ
عَلَىٰ
ﲎ
شَجَرَةِ
ﲏ
ٱلۡخُلۡدِ
ﲐ
وَمُلۡكٖ
ﲑ
لَّا
ﲒ
يَبۡلَىٰ
ﲓ
١٢٠
ﲔ
Gli sussurrò Satana: «O Adamo, vuoi che ti mostri l’albero dell’eternità e il regno imperituro?».
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Tafsir Fathul Majid
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