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Tafsir: Taha 20:119
Taha
119
20:119
وانك لا تظما فيها ولا تضحى ١١٩
وَأَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا۟ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١١٩
وَأَنَّكَ
ﲀ
لَا
ﲁ
تَظۡمَؤُاْ
ﲂ
فِيهَا
ﲃ
وَلَا
ﲄ
تَضۡحَىٰ
ﲅ
١١٩
ﲆ
non avrai mai sete e non soffrirai la calura del giorno».
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Tafsir Fathul Majid
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