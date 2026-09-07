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Tafsir: Taha 20:118
Taha
118
20:118
ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى ١١٨
إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ١١٨
إِنَّ
ﱸ
لَكَ
ﱹ
أَلَّا
ﱺ
تَجُوعَ
ﱻ
فِيهَا
ﱼ
وَلَا
ﱽ
تَعۡرَىٰ
ﱾ
١١٨
ﱿ
[Ti promettiamo che qui] non avrai mai fame e non sarai nudo,
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العربية
Al-Qurtubi
" إن لك ألا تجوع فيها " أي في الجنة " ولا تعرى "