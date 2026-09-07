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Tafsir: Taha 20:117
Taha
117
20:117
فقلنا يا ادم ان هاذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى ١١٧
فَقُلْنَا يَـٰٓـَٔادَمُ إِنَّ هَـٰذَا عَدُوٌّۭ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰٓ ١١٧
فَقُلۡنَا
ﱫ
يَٰٓـَٔادَمُ
ﱬ
إِنَّ
ﱭ
هَٰذَا
ﱮ
عَدُوّٞ
ﱯ
لَّكَ
ﱰ
وَلِزَوۡجِكَ
ﱱ
فَلَا
ﱲ
يُخۡرِجَنَّكُمَا
ﱳ
مِنَ
ﱴ
ٱلۡجَنَّةِ
ﱵ
فَتَشۡقَىٰٓ
ﱶ
١١٧
ﱷ
Dicemmo: «O Adamo, in verità quello è un nemico manifesto, per te e per la tua sposa. Bada a che non vi tragga, entrambi, fuori dal Paradiso, che in tal caso saresti infelice.
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Tukasema, «Ewe Ādam! Kwa hakika, huyu Iblisi ni adui yako na mke wako, basi jihadharini naye na msimtii kwa kuniasi mimi, asije akawatoa Peponi ukasumbuka ukitolewa humo.