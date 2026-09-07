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Tafsir: Taha 20:116
Taha
116
20:116
واذ قلنا للملايكة اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابى ١١٦
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَـٰٓئِكَةِ ٱسْجُدُوا۟ لِـَٔادَمَ فَسَجَدُوٓا۟ إِلَّآ إِبْلِيسَ أَبَىٰ ١١٦
وَإِذۡ
ﱡ
قُلۡنَا
ﱢ
لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ
ﱣ
ٱسۡجُدُواْ
ﱤ
لِأٓدَمَ
ﱥ
فَسَجَدُوٓاْ
ﱦ
إِلَّآ
ﱧ
إِبۡلِيسَ
ﱨ
أَبَىٰ
ﱩ
١١٦
ﱪ
E quando dicemmo agli angeli: «Prosternatevi davanti ad Adamo», tutti si prosternarono, eccetto Iblîs, che rifiutò.
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العربية
Al-Qurtubi
تقدم في ( البقرة ) مستوفى .