Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Taha 20:115
Taha
115
20:115
ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له عزما ١١٥
وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُۥ عَزْمًۭا ١١٥
وَلَقَدۡ
ﱕ
عَهِدۡنَآ
ﱖ
إِلَىٰٓ
ﱗ
ءَادَمَ
ﱘ
مِن
ﱙ
قَبۡلُ
ﱚ
فَنَسِيَ
ﱛ
وَلَمۡ
ﱜ
نَجِدۡ
ﱝ
لَهُۥ
ﱞ
عَزۡمٗا
ﱟ
١١٥
ﱠ
Già imponemmo il patto ad Adamo, ma lo dimenticò, perché non ci fu in lui risolutezza.
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ئامۆژگاری خوای گەورە بۆ ئادەم} [
وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ
] وه به دڵنیایى ئامۆژگاری و وهسیهتمان بۆ ئادهم كردبوو له پێشتردا كه لهو داره نهخوات، بهڵام ئهو لهبیری كردو شهیتان خهڵهتاندی (بۆیه به مرۆڤـ وتراوه انسان چونكه له بیرى كرد) [
وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (١١٥)
] وه نهمان بینی كه عهزیمهتی ههبێ لهسهر ئهو شته [
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ
] وه ئێمه به فریشتهكانمان وت: كڕنوشی ڕێزو ئیحتیرام بۆ ئادهم بهرن.