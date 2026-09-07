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Tafsir: Taha 20:114
Taha
114
20:114
فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه وقل رب زدني علما ١١٤
فَتَعَـٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًۭا ١١٤
فَتَعَٰلَى
ﱁ
ٱللَّهُ
ﱂ
ٱلۡمَلِكُ
ﱃ
ٱلۡحَقُّۗ
ﱄﱅ
وَلَا
ﱆ
تَعۡجَلۡ
ﱇ
بِٱلۡقُرۡءَانِ
ﱈ
مِن
ﱉ
قَبۡلِ
ﱊ
أَن
ﱋ
يُقۡضَىٰٓ
ﱌ
إِلَيۡكَ
ﱍ
وَحۡيُهُۥۖ
ﱎﱏ
وَقُل
ﱐ
رَّبِّ
ﱑ
زِدۡنِي
ﱒ
عِلۡمٗا
ﱓ
١١٤
ﱔ
Sia esaltato Allah, il Re, il Vero. Non aver fretta di recitare prima che sia conclusa la rivelazione, ma di’: «Signor mio, accresci la mia scienza»
1
.
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Tafsir Fathul Majid
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