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Tafsir: Taha 20:112
Taha
112
20:112
ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلما ولا هضما ١١٢
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًۭا وَلَا هَضْمًۭا ١١٢
وَمَن
ﳆ
يَعۡمَلۡ
ﳇ
مِنَ
ﳈ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﳉ
وَهُوَ
ﳊ
مُؤۡمِنٞ
ﳋ
فَلَا
ﳌ
يَخَافُ
ﳍ
ظُلۡمٗا
ﳎ
وَلَا
ﳏ
هَضۡمٗا
ﳐ
١١٢
ﳑ
e chi sarà stato credente e avrà compiuto il bene, non temerà alcun danno o ingiustizia.
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العربية
Tafsir Muyassar
ومن يعمل صالحات الأعمال وهو مؤمن بربه، فلا يخاف ظلمًا بزيادة سيئاته، ولا هضمًا بنقص حسناته.