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Tafsir: Taha 20:112
Taha
112
20:112
ومن يعمل من الصالحات وهو مومن فلا يخاف ظلما ولا هضما ١١٢
وَمَن يَعْمَلْ مِنَ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌۭ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًۭا وَلَا هَضْمًۭا ١١٢
وَمَن
ﳆ
يَعۡمَلۡ
ﳇ
مِنَ
ﳈ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﳉ
وَهُوَ
ﳊ
مُؤۡمِنٞ
ﳋ
فَلَا
ﳌ
يَخَافُ
ﳍ
ظُلۡمٗا
ﳎ
وَلَا
ﳏ
هَضۡمٗا
ﳐ
١١٢
ﳑ
e chi sarà stato credente e avrà compiuto il bene, non temerà alcun danno o ingiustizia.
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العربية
السعدي Al-Sa'di
تفسير الآيات من 110 الى 112 :
ـوينقسم الناس في ذلك الموقف قسمين: ظالمين بكفرهم وشرهم، فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان، والعذاب الأليم في جهنم، وسخط الديان.
والقسم الثاني:
من آمن الإيمان المأمور به، وعمل صالحا من واجب ومسنون
{ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا }
أي: زيادة في سيئاته
{ وَلَا هَضْمًا }
أي: نقصا من حسناته، بل تغفر ذنوبه، وتطهر عيوبه، وتضاعف حسناته،
{ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا }