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Tafsir: Taha 20:107
Taha
107
20:107
لا ترى فيها عوجا ولا امتا ١٠٧
لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًۭا وَلَآ أَمْتًۭا ١٠٧
لَّا
ﲌ
تَرَىٰ
ﲍ
فِيهَا
ﲎ
عِوَجٗا
ﲏ
وَلَآ
ﲐ
أَمۡتٗا
ﲑ
١٠٧
ﲒ
dove non vedrai asperità o depressioni»
1
.
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
[
لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (١٠٧)
] هیچ گێڕی و دۆڵ و شیو و شاخ و بهرزى و نزمى تیا نابینیت و ڕێك و تهخت ئهبێ.