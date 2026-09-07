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Tafsir: Taha 20:106
Taha
106
20:106
فيذرها قاعا صفصفا ١٠٦
فَيَذَرُهَا قَاعًۭا صَفْصَفًۭا ١٠٦
فَيَذَرُهَا
ﲈ
قَاعٗا
ﲉ
صَفۡصَفٗا
ﲊ
١٠٦
ﲋ
e ne farà una pianura livellata
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.