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Tafsir: Taha 20:105
Taha
105
20:105
ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا ١٠٥
وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّى نَسْفًۭا ١٠٥
وَيَسۡـَٔلُونَكَ
ﲀ
عَنِ
ﲁ
ٱلۡجِبَالِ
ﲂ
فَقُلۡ
ﲃ
يَنسِفُهَا
ﲄ
رَبِّي
ﲅ
نَسۡفٗا
ﲆ
١٠٥
ﲇ
Ti chiederanno [a proposito] delle montagne; di’: «Il mio Signore le ridurrà in polvere
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Tafsir Fathul Majid
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