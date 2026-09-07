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Tafsir: Taha 20:104
Taha
104
20:104
نحن اعلم بما يقولون اذ يقول امثلهم طريقة ان لبثتم الا يوما ١٠٤
نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًۭا ١٠٤
نَّحۡنُ
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أَعۡلَمُ
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بِمَا
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يَقُولُونَ
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إِذۡ
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يَقُولُ
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أَمۡثَلُهُمۡ
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طَرِيقَةً
ﱺ
إِن
ﱻ
لَّبِثۡتُمۡ
ﱼ
إِلَّا
ﱽ
يَوۡمٗا
ﱾ
١٠٤
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Conosciamo meglio [di chiunque altro] quello che diranno, quando il più ragionevole di loro dirà: «Siete rimasti solo un giorno»
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Dr. Abdullah Muhammad Abu Bakr and Sheikh Nasir Khamis
Sisi ni wajuzi zaidi kwa wanayoyasema na wanayoyaficha pindi anaposema mjuzi wao zaidi na mwenye akili nyingi miongoni mwao, «Hamkuishi isipokuwa siku moja,» kwa ufupi wa kipindi cha duniani watakaouhisi ndani ya nafsi zao Siku ya Kiyama.