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Tafsir: Taha 20:103
Taha
103
20:103
يتخافتون بينهم ان لبثتم الا عشرا ١٠٣
يَتَخَـٰفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًۭا ١٠٣
يَتَخَٰفَتُونَ
ﱬ
بَيۡنَهُمۡ
ﱭ
إِن
ﱮ
لَّبِثۡتُمۡ
ﱯ
إِلَّا
ﱰ
عَشۡرٗا
ﱱ
١٠٣
ﱲ
Bisbiglieranno tra loro: «Non siete rimasti [nella tomba] che dieci [giorni]».
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العربية
Al-Qurtubi
يتخافتون بينهم أصل الخفت في اللغة السكون ، ثم قيل لمن خفض صوته خفته . يتسارون ؛ قاله مجاهد ؛ أي يقولون بعضهم لبعض في الموقف سرا إن لبثتم أي ما لبثتم يعني في الدنيا ، وقيل في القبور إلا عشرا يريد عشر ليال . وقيل : أراد ما بين النفختين وهو أربعون سنة ؛ يرفع العذاب في تلك المدة عن الكفار -