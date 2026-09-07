Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Tafsir: Taha 20:101
Taha
101
20:101
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ١٠١
خَـٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ حِمْلًۭا ١٠١
خَٰلِدِينَ
ﱙ
فِيهِۖ
ﱚﱛ
وَسَآءَ
ﱜ
لَهُمۡ
ﱝ
يَوۡمَ
ﱞ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱟ
حِمۡلٗا
ﱠ
١٠١
ﱡ
resteranno perpetuamente in quello stato. Che atroce fardello nel Giorno della Resurrezione!
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
العربية
Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.