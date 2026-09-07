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Tafsir: Taha 20:101
Taha
101
20:101
خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا ١٠١
خَـٰلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَآءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ حِمْلًۭا ١٠١
خَٰلِدِينَ
ﱙ
فِيهِۖ
ﱚﱛ
وَسَآءَ
ﱜ
لَهُمۡ
ﱝ
يَوۡمَ
ﱞ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱟ
حِمۡلٗا
ﱠ
١٠١
ﱡ
resteranno perpetuamente in quello stato. Che atroce fardello nel Giorno della Resurrezione!
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Tafseer Jalalayn
﴿خَـٰلِدِینَ فِیهِۖ﴾ أَيْ فِي عَذَاب الْوِزْر ﴿وَسَاۤءَ لَهُمۡ یَوۡمَ ٱلۡقِیَـٰمَةِ حِمۡلࣰا ١٠١﴾ تَمْيِيز مُفَسِّر لِلضَّمِيرِ فِي سَاءَ وَالْمَخْصُوص بِالذَّمِّ مَحْذُوف تَقْدِيره وِزْرهمْ وَاللَّام لِلْبَيَانِ وَيُبْدَل مِنْ يَوْم الْقِيَامَة