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Tafsir: Taha 20:100
Taha
100
20:100
من اعرض عنه فانه يحمل يوم القيامة وزرا ١٠٠
مَّنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُۥ يَحْمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ وِزْرًا ١٠٠
مَّنۡ
ﱐ
أَعۡرَضَ
ﱑ
عَنۡهُ
ﱒ
فَإِنَّهُۥ
ﱓ
يَحۡمِلُ
ﱔ
يَوۡمَ
ﱕ
ٱلۡقِيَٰمَةِ
ﱖ
وِزۡرًا
ﱗ
١٠٠
ﱘ
Chiunque se ne allontana, nel Giorno della Resurrezione porterà un fardello,
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Tafsir Fathul Majid
Tafsir Fathul Majid non è disponibile per il verso corrente.