Registrazione
Registrazione
Registrazione
Seleziona la lingua
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
Saba
17
34:17
ذالك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي الا الكفور ١٧
ذَٰلِكَ جَزَيْنَـٰهُم بِمَا كَفَرُوا۟ ۖ وَهَلْ نُجَـٰزِىٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ١٧
ذَٰلِكَ
جَزَيۡنَٰهُم
بِمَا
كَفَرُواْۖ
وَهَلۡ
نُجَٰزِيٓ
إِلَّا
ٱلۡكَفُورَ
١٧
Così li ricompensammo per la loro miscredenza. Castighiamo in tal modo altri che il miscredente?
Tafsir
Strati
Lezioni
Riflessi
Risposte
Qiraat
Hadith
Aa
Riflettere
Le riflessioni non rappresentano l'opinione di Quran.com e non dovrebbero essere estrapolate dal contesto
Beenish Ameen
Seguire
49 settimane fa
·
Riferimento
Ayah 34:17
Why Surah Saba says ungrateful people end up following their desires
In Surah Saba (34:15–17), Allah shows us the people of Saba who had ease, comfort, beauty, and abundance — yet instead of gratitude, they turned away.
I tried to find a link between ingratitude and desires from both a spiritual and psychological perspective because I couldn't just happen to know ingratitude leads to desires. Knowing is never enough. I wanted to dig deepe...
Vedi altro
8
1
Esplora la community di Reflection
Precedente Sì
Avanti Sì